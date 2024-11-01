Собянин: на Красной площади откроется выставка о легендарном военном параде

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Выставка в честь 83-й годовщины легендарного военного парада откроется на Красной площади. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

На масштабной застройке площадью 25 тысяч квадратных метров развернутся пять экспозиций, которые познакомят с историей начала Великой Отечественной войны.

"На большом экране покажут реконструированный парад 1941-го, а в инсталляции кинотеатра "Художественный", который в годы войны не прекращал свою работу, гости смогут посмотреть исторические фильмы", – рассказал мэр Москвы.

Воссозданные дома 1941 года с мультимедийными экранами-окнами и мини-сценами станут отражением историй людей и событий. Каждый день свыше 300 артистов будут принимать участие в театрализованных постановках. К примеру, одна из них пройдет около уникального объекта – московского трамвая тех лет.

Женщины-регулировщицы и столичные волонтеры будут оказывать помощь в навигации гостей выставки. Посетить музей можно бесплатно с 7 по 10 ноября с 10:00 до 22:00.

В Москве 3 и 4 ноября пройдет свыше 200 мероприятий в честь Дня народного единства. Например, на ВДНХ состоится фестиваль "Хлебный колос – золото России", в рамках которого гостей ждут мастер-классы с театрализованными представлениями, которые отразят эпохи XII, XVII, XIX и XX столетий в истории страны.

В кинопарке "Москино" будет представлена масштабная историческая реконструкция об освобождении Москвы от польско-литовских завоевателей в 1612 году, которая позволит увидеть, как ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского разбивает иностранных захватчиков в решающей битве.