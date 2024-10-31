Выставка к 85-летию ВДНХ продлена до 12 января

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выставку "ВДНХ: Город мечты. 85 лет главному месту событий" продлили до 12 января. Соответствующая информация появилась на официальном сайте выставочного комплекса.

"Экспозиция открылась в легендарном павильоне "Рабочий и колхозница" в августе в рамках празднования юбилея Главной выставки страны", – напомнили в пресс-службе.

За все время эту выставку посмотрели свыше 8 тысяч граждан. Желающие могут посетить экспозицию со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00.

Между тем в предстоящие праздничные выходные на ВДНХ пройдет фестиваль "Хлебный колос – золото России", в рамках которого гостей ждут мастер-классы с театрализованными представлениями, отражающими эпохи XII, XVII, XIX и XX столетий в истории страны. Москвичей и гостей столицы научат печь пряники, калачи и хлеб по традиционным рецептам. Вход на фестиваль свободный, однако необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте выставки.

