Международный фестиваль-конкурс "Слово музыканта. Дружба народов" пройдет на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Международный фестиваль-конкурс "Слово музыканта. Дружба народов" состоится на ВДНХ 23 и 24 ноября. К проекту присоединятся исполнители, жюри и зрители со всей России и из стран ближнего и дальнего зарубежья, передает портал мэра и правительства Москвы.

Участники в возрасте от 4 до 35 лет получат возможность продемонстрировать вокальные таланты и попытаются получить главный приз. Для победителя будет написана авторская песня.

Членами жюри станут известные певцы, педагоги и композиторы, а также участники телевизионных проектов и конкурсов. Специальный приз будет вручать певица, композитор и актриса Мариам Мерабова. Вместе с тем перед гостями фестиваля выступит певец Миша Житов и другие популярные исполнители.

Стать участниками конкурса смогут все желающие. Заочный этап было решено продлить до 20 ноября, а финальные конкурсные прослушивания запланированы на 23-е число. Уже на следующий день состоятся торжественный гала-концерт и церемония награждения.

За участие в первом туре исполнители должны будут заплатить 500 рублей, во втором – 4,5 тысячи рублей. Зрители же смогут попасть на мероприятие бесплатно.

Фестиваль будет организован при поддержке министерства культуры и министерства образования России. Местом его проведения станет выставочно-торговый центр Республики Казахстан.

Вместе с тем с 29 ноября по 2 декабря на ВДНХ в павильонах № 55 и 57 пройдут мероприятия пятой Московской недели интерьера и дизайна. В общей сложности в рамках деловой программы состоятся выступления свыше 180 экспертов. В выставке оказались заинтересованы компании не только из России, но и еще из 17 стран.