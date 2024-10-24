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24 октября, 08:31

Город

Экскурсии и мастер-классы пройдут на ВДНХ во время школьных осенних каникул

Фото: пресс-служба ВДНХ

Экскурсии и мастер-классы пройдут на ВДНХ во время школьных осенних каникул, которые начнутся 26 октября. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.

В павильоне "Нефть" учеников ждут бесплатные экскурсии "Юный нефтяник", где можно будет узнать о процессе добычи и переработки черного золота, нефтепродуктах и профессиях этой сферы.

В это же время павильон "Умный город" предлагает групповые и индивидуальные экскурсии с аудиогидом о главных цифровых проектах Москвы. Тут расскажут о возможностях столичных сервисов, вроде "Электронного дневника" или "Портфолио учащегося", а на выставке к 30-летию Рунета покажут более 30 интерактивных экспонатов о ключевых событиях технологического развития Москвы.

Бесплатную экспозицию "ВДНХ: город мечты. 85 лет главному месту событий" можно увидеть в павильоне "Рабочий и колхозница", а продолжить изучать историю главной выставки страны можно уже в музее ВДНХ, где также доступна бесплатная экспозиция о столичной керамике 1950-х годов.

Мастер-классы по росписи экосумок пройдут 26 октября в павильоне "Цветоводство и озеленение", а на следующий день и 3 ноября – по мыловарению. Также учеников и их родителей 2 ноября ждет акварельная живопись. Участие в мероприятиях платное.

С 12:00 до 16:00 с 29 октября по 3 ноября в Музее городского хозяйства Москвы для школьников средних и старших классов доступен проект "Инженерные каникулы". Здесь горожане посетят лекции, экскурсии, мастер-классы и интерактивные занятия, где не только узнают о профессиях этой сферы, но и ознакомятся с работой городских служб в целом.

Квест "Загадки ВДНХ" проводится каждый день по предварительному заказу на платной основе, встречи проходят у музея выставочного комплекса. При этом в музее "Биотех" предлагают увидеть светящиеся в темноте растения и ознакомиться с экскурсиями, мастер-классам по выделению ДНК из плодов растений.

Кроме того, на ВДНХ продолжаются тематические лекции в честь Всемирного дня психического здоровья. Уже 24 октября на ВДНХ психологи подскажут москвичам, как укрепить самооценку ребенка и не перехвалить его, а 10 декабря в 11:00 горожан приглашают на тематическое мероприятие "Чем полезны сказки для родителей".

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