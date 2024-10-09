Лекции ко Всемирному дню психического здоровья пройдут на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для гостей ВДНХ в честь Всемирного дня психического здоровья проведут тематические лекции, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на организаторов.

Так, 13 октября в 15 часов в строении 74 выставки состоится лекция детских психологов Ирины Аксеновой и Надежды Локтевой "Родительские установки: как они мешают успешности детей". На ней расскажут, как воспитать уверенного в себе ребенка. На лекцию можно привести детей в возрасте от 5 до 10 лет.

22 октября в 11 часов эксперты проведут лекцию "Дети плюс гаджеты. Что делать, если ребенок ничего не хочет и сидит в телефоне", где уточнят разумные границы использования гаджетов. Уже 10 ноября Аксенова со своей коллегой Натальей Пильниковой расскажут о возрастных особенностях полового воспитания. Лекция состоится в 15 часов.

В это же время, но 24-го числа, Пильникова и семейный психолог Елена Кузнецова подскажут москвичам, как укрепить самооценку ребенка и не перехвалить его. Уже 10 декабря в 11 часов горожан приглашают на тематическое мероприятие "Чем полезны сказки для родителей. Как через сказку корректировать проблемы в поведении. Как создать личную терапевтическую сказку для своего ребенка". Занятия проведут Локтева и Аксенова.

Вход на все мероприятия свободный, количество мест ограниченно. Необходимо предварительно зарегистрироваться.

Кроме того, в 14 часов 24 ноября можно послушать лекцию "Мозг и восприятие красоты". Ее в павильоне "Рабочий и колхозница" проведет ученая Ольга Сварник. Здесь же 7 декабря в 14 часов проведут дискуссию "Психология цвета и другие аспекты арт-терапии: это работает?".

Регистрация на данные мероприятия будет открываться за неделю до каждого из них.

До этого в столице начался проект "Психолог в парке", который включает в себя не только теорию с лекциями, но и практику. Горожан ждут встречи и дискуссии с экспертами в этой области, общение и интерактивные форматы.

