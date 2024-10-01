Психологические занятия будут проходить в столичных парках с 2 октября

Фото: телеграм-канал "Парковый"

В парках столичного департамента культуры появился новый проект "Психолог в парке", который сочетает в себе теоретическое знание и практику для групповых занятий психологией. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорпарка.

"Проект дает возможность лучше узнать себя, обогатить кругозор и завести новые знакомства. Его особенность в многогранности форматов, которые проходят в окружении природных ландшафтов, как на территории самого парка, так и в теплых помещениях", – отметила пресс-служба.

Занятия объединяют в себе лекции и практикумы по психологии, встречи и дискуссии с экспертами в этой области, общение и интерактивные форматы.

В Парке Горького 2 октября в 19:00 состоится лекция "Я ем, чтобы…". Ее проведет психолог Ирина Кочина. На встрече участники узнают, как пищевые привычки, сформированные в семье, влияют на отношение к своему телу и самооценку во взрослом возрасте.

В парке "Ангарские пруды" занятия будут проводиться в специальной беседке, которая находится рядом с амфитеатром. Это многофункциональное пространство, где можно заняться самоанализом, поиском ответов на вопросы и улучшением отношений с окружающими.

В саду "Эрмитаж" занятия проведет психолог Надежда Пономарева. Она расскажет о том, как справляться со стрессом, тревогой и эмоциональным истощением, найти решение проблем и взглянуть на ситуацию по-новому, рассказала пресс-служба.

В саду имени Баумана каждую субботу с 12:00 до 14:00 практикующий психолог Дарья Шепелева проводит арт-терапию, которая помогает участникам встреч находить гармонию и узнавать себя лучше. Для занятий понадобятся цветные карандаши и бумага.

Также в парке "Сокольники" в рамках культурно-образовательного пространства "Букводом" состоится лекция по психологии "Мама, папа, я – несчастливая семья". Мероприятие с психологом, психодраматерапевтом Татьяной Чумаковой пройдет 3 октября в 19:00. В ходе встречи участники обсудят основы и принципы построения здоровых отношений между партнерами.

В парках Гончаровский и Таганский появятся объявления с QR-кодами на материалы сервиса ментального здоровья "Альтер". Статьи помогут улучшить психологическое состояние, научиться контролировать свои эмоции, справиться с депрессией и достичь внутренней гармонии.

Кроме того, в парке "Кузьминки" 8 октября в 19:00 состоится встреча с психологом Екатериной Антюфьевой. Специалист затронет тему, которая поможет найти ответы на вопросы: "Что со мной не так? Как меня воспринимают окружающие? Почему у других получается, а у меня – нет?" На встрече гости научатся задавать себе правильные вопросы, находить на них ответы и применять их в жизни, чтобы изменить ее к лучшему.

С 6 октября по воскресеньям в 14:00 в парке "Красная Пресня" начнется цикл занятий под названием "Психология – терапия души" с психологом-консультантом Марией Ермолаевой. Гости смогут познакомиться с основами психотерапии, поучаствовать в групповых занятиях, заняться самоанализом, получить поддержку и повысить свою психологическую грамотность.

В Мосгорпарке подчеркнули, что вскоре психологические занятия проекта появятся и в парках "Фили", "Бабушкинский" и "Ходынское поле". На некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация.

Также в Центре перспективных разработок московского транспорта 3 октября состоится лекция, посвященная принципам функционирования и этапам создания транспортной навигации. На лекции выступит начальник отдела навигационно-информационных разработок и технологий службы пассажирских сервисов ГУП "Московский метрополитен" Екатерина Евтушенко.