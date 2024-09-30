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30 сентября, 14:10

Транспорт

Лекция о принципах разработки транспортной навигации состоится в Москве 3 октября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Центре перспективных разработок московского транспорта 3 октября состоится лекция, посвященная принципам функционирования и этапам создания транспортной навигации. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Столичный транспорт регулярно совершенствует навигационные и информационные сервисы. В результате инициативы мэра Москвы Сергея Собянина появилась единая система навигации, которая отличается простотой и удобством для всех пассажиров, отметил заммэра Максим Ликсутов.

На лекции выступит начальник отдела навигационно-информационных разработок и технологий службы пассажирских сервисов ГУП "Московский метрополитен" Екатерина Евтушенко. Она расскажет, как создаются навигационные системы для метро, МЦК, МЦД, трамваев, а также для офисных и городских пространств. Участники встречи узнают о ключевых аспектах, подходах и шагах процесса разработки указателей, схем и карт, а также о том, как распределяются обязанности между членами команды.

Лекция начнется в 18:30 по адресу улица Ивана Франко, дом 14. Участие бесплатное по предварительной регистрации. Регистрация доступна до 23:00 2 октября.

Ранее Дептранс сообщал, что количество вагонов МЦК и МЦД увеличится вдвое, до 9,3 тысячи, к 2030 году. На сегодняшний день в столице на 100% обновлен парк наземного городского транспорта, на маршрутах работают 2 тысячи инновационных электробусов КАМАЗ и ЛиАЗ. Кроме того, 95% парка трамваев составляют полностью низкопольные вагоны последнего поколения.

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