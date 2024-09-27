Собянин: МЦД продлят в Калужскую, Смоленскую, Тульскую и Ярославскую области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские центральные диаметры (МЦД) будут продлены в Калужскую, Смоленскую, Тульскую и Ярославскую области, заявил Сергей Собянин в ходе выступления на "Российской энергетической неделе".

"Вот мы построили четыре МЦД, и теперь они продляться уже в ближайшие регионы: Калужскую область, Смоленскую, Тульскую, Ярославскую области. Это единый центральный транспортный узел, который будет развиваться", – отметил мэр Москвы.

Ранее Владимир Путин сообщал, что диаметры планируется продлить до Калуги и Тулы, а также до других крупных городов в регионах, соседствующих с Москвой. При этом речь шла о маршрутах МЦД-2 и МЦД-4. Вместе с тем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что правительство страны, РЖД и власти столицы работают над проектом продления диаметров до 11 регионов Центрального транспортного узла.

Поезда начали ходить по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска в ноябре 2019 года. В настоящий момент с большинства станций МЦД можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Планируется, что в общей сложности будут открыты пять диаметров.

Так, третий диаметр от Зеленограда до Раменского начал работать 17 августа 2023 года, а МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного открылся 9 сентября. Таким образом, на данный момент остается запустить только МЦД-5, по которому поезда будут курсировать от Пушкина до Домодедова.

Между тем за прошедшее лето пассажиры совершили на МЦД более 103 миллионов поездок. Это число почти на 20% превышает показатель аналогичного периода 2023 года. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, данное обстоятельство свидетельствует о том, что ж/д транспорт стал более популярным, в том числе благодаря запуску МЦД-3 и МЦД-4.