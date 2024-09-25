Количество поездок на МЦД выросло почти на 20% летом 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За прошедшее лето пассажиры совершили более 103 миллионов поездок на Московских центральных диаметрах (МЦД), что почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года, рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Он отметил, что ж/д транспорт стал более популярным, в том числе благодаря запуску МЦД-3 и МЦД-4. Так, на третьем диаметре за летние месяцы совершено уже 33,5 миллиона поездок.

"После объединения Калужского и Нижегородского направлений в единый диаметр пассажиропоток вырос более чем на 37% по сравнению с летом 2023. Мы продолжаем развивать транспортную систему по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – привели слова Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Между тем Центральная пригородная пассажирская компания полностью обновила поезда на маршруте Ипподром – Зеленоград-Крюково на МЦД-3. Теперь на маршруте курсирует 31 современная "Иволга" третьего и четвертого поколений, а интервал движения составляет всего 10 минут.

При этом на всех диаметрах ходят около 70 "Иволг". Поезда последнего поколения отличаются плавностью ускорения и торможения, эргономичностью и низким уровнем шума. Внутри установлены яркие кресла, предусмотрены разъемы для зарядки устройств и адаптивное освещение, а также климат-контроль.

