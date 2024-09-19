ЦППК полностью обновила поезда на МЦД-3

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Центральная пригородная пассажирская компания полностью обновила поезда на маршруте Ипподром – Зеленоград-Крюково на МЦД-3. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале перевозчика.

"Теперь здесь курсируют только современные "Иволги", а интервал движения составляет всего 10 минут. Сегодня на МЦД-3 уже курсирует 31 "Иволга" третьего и четвертого поколений", – говорится в публикации.

При этом на всех диаметрах ходят около 70 "Иволг". Поезда последнего поколения отличаются плавностью ускорения и торможения, эргономичностью и низким уровнем шума. Внутри установлены яркие кресла, предусмотрены разъемы для зарядки устройств и адаптивное освещение, а также климат-контроль.

Посадка пассажиров в составы "Иволга 4.0" осуществляется быстрее благодаря трехдверной компоновке. В случае ремонта на маршруты выходят поезда ЭП2Д.

Замена поездов предыдущих поколений на новые – это важный этап в преобразовании городского рельсового транспорта, отметил ранее заммэра Максим Ликсутов.

За год МЦД-3 перевез более 130 миллионов пассажиров. Сегодня на линии 39 станций и 23 варианта пересадок.

