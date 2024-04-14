Собянин рассказал о появлении 19 новых поездов "Иволга 3.0" в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За год в столице появилось 19 новых поездов "Иволга 3.0". Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По его информации, они на 97% состоят из отечественных комплектующих, отличаются повышенной эргономичностью и низким уровнем шума. Также в "Иволге" третьего поколения больше сидячих мест, удобные креста и 1,6 тысячи зарядных устройств, в том числе для электросамокатов, рассказал мэр.

Он добавил, что внутри поездов также установлены климат-контроль с системой обеззараживания и адаптивное освещение. В светлое время суток лампы дают яркий, холодный свет, в вечернее – мягкий и успокаивающий. Под креслами есть подсветка, уточнил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что "Иволга 3.0" быстрее прошлых поколений за счет динамичного разгона и торможения. Более того, в этих поездах ЦППК уже перевозит пассажиров на МЦД-3. До конца 2024 году планируется полностью обновить парк на третьем диаметре, указал Собянин.

Ранее мэр рассказывал, что на МЦД-3 с момента открытия пассажиры совершили свыше 60 миллионов поездок. С его запуском возможность строить новые маршруты появилась у жителей 24 столичных районов и четырех подмосковных городов, сказал он.