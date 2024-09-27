Удобные маршруты проложат между станциями Перово МЦД-3, метро и Шоссе Энтузиастов МЦК

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) приступят к обустройству удобных пешеходных и транспортных маршрутов на участках между станцией Перово МЦД-3, метро и Шоссе Энтузиастов МЦК на востоке столицы. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

"Главная задача – обеспечить пешеходную и транспортную доступность станций и значимых объектов, которые располагаются рядом, – это медицинский центр, больница, поликлиника, несколько школ", – цитируют вице-мэра в телеграм-канале КГХ.

По словам Бирюкова, в границы благоустройства вошли улицы Электродная, Перовская, Кусковская и Плеханова.

Так, специалисты расширят тротуары и поменяют их покрытие общей площадью 47,3 тысячи квадратных метров, на проезжей части уложат 42 тысячи "квадратов" асфальта и организуют парковки почти на 250 машино-мест.

Помимо этого, планируется установка 17 остановок общественного транспорта с беспроводной связью и зарядными слотами, возведение более 160 фонарей и 345 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками.

Также специалисты оборудуют нерегулируемые пешеходные переходы 75 опорами контрастного освещения, обновят семь детских площадок и три существующие площадки с турниками для воркаута, дополнительно сделают три новые – для баскетбола, текбола и размещения уличных тренажеров.

Еще в планах благоустройство сквера на улице Плеханова, в рамках которого сделают бетонный памп-трек площадью 450 квадратных метров с элементами скейт-парка. Территорию также облагородят более чем 71 тысячью "квадратов" газона, одной тысячью "квадратов" цветников, высадят более 60 лип и кленов, а также 4,1 тысячи кустарников.

Между тем строящийся велопешеходный мост через Нагатинский затон уже готов на две трети. Он свяжет жилые кварталы в районе улиц Речников и Судостроительной со станцией Большой кольцевой линии "Нагатинский Затон", а также обеспечит альтернативный пешеходный маршрут, благодаря которому москвичи смогут быстрее добираться до станций метро и ТЦ.

Длина моста – 216 метров. В данный момент рабочие опускают пролетное строение на опорные части, строят подпорную стену и устраивают инженерные коммуникации. Завершить работы планируется в 2024 году.

