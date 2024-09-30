Всемирная неделя космоса пройдет в Музее космонавтики в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Всемирная неделя космоса, в рамках которой состоятся лекции, тематические экскурсии и квизы, а также фестиваль космических мультфильмов, пройдет в Музее космонавтики в Москве с 4 по 10 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

"С 4 по 10 октября 2024 года в Музее космонавтики пройдет Всемирная неделя космоса. Ежегодно она отмечается в честь запуска Первого искусственного спутника Земли, технологический дубликат которого находится в экспозиции музея", – рассказали представители учреждения.

Так, в этот период гости смогут пройти специальный квест по наиболее значимым экспонатам музея, которые олицетворяют старт космической эры. В частности, 4 октября в планетарии музея состоится мероприятие "Звездное небо октября. Звездное небо Байконура". В ходе него посетители смогут узнать, как звездное небо выглядело над Байконуром 4 октября 1957 года. Кроме того, в ходе лекции специалист расскажет гостям, какие изменения были зафиксированы на небосклоне за 67 лет и какие прогнозы эксперты дают на ближайшее будущее.

Вместе с тем весь день 5 октября в кинозале музея будет проходить фестиваль космических мультфильмов. Самые младшие посетители также получат возможность проверить свои знания после просмотра. Сделать это они смогут в ходе специального детского квиза.

Уже 7 октября в экспозиции музея будет организован мастер-класс по созданию индикатора невесомости, а 8 октября посетители смогут побывать на двух специальных экскурсиях по первому залу музея – "Утро космической эры".

Кроме того, 9 октября в рамках программы "Мой наставник – космонавт" ученики московских космических классов посетят встречу с Героем России, летчиком-космонавтом Сергеем Ревиным.

Ранее в двух естественно-научных музеях Москвы открылись новые площадки. Так, частью Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева стал павильон № 28 "Пчеловодство" на ВДНХ, а павильон № 29 "Цветоводство и озеленение" вошел в состав Дарвиновского музея.