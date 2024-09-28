Площадки Биологического музея им К. А. Тимирязева и Дарвиновского музея открылись на ВДНХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новые площадки были открыты в двух естественно-научных музеях Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

Так, частью Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева стал павильон № 28 "Пчеловодство" на ВДНХ, а павильон № 29 "Цветоводство и озеленение" вошел в состав Дарвиновского музея.

В первом из низ представлена интерактивная экспозиция, посетители которой смогут узнать об особенностях жизни пчелиной семьи, получении меда без вреда для насекомых, применении продукции пчеловодства и роли пчел в сельском хозяйстве. Кроме того, гостям расскажут, кто главный в семье, есть ли у пчел враги и какая связь существует между ними и шмелями.

Также посетители смогут изучить процесс происхождение некоторых продуктов пчеловодства. На выставке можно будет посмотреть научно-популярные видео и мультфильмы.

Вместе с тем в ходе обзорной экскурсии "Про пчел и не только" гостям расскажут о том, как человеку удалось приручить этих насекомых. Также посетителям раскроют тайны общения пчел между собой и объяснят как устроен улей. Для посещения экскурсии потребуется предварительная запись.

В павильоне также был установлен прозрачный улей, куда поселили настоящую пчелиную семью. Все гости получат возможность понаблюдать за их жизнью.

Кроме того, в настоящий период специалисты работают над углублением научного содержания экспозиции павильона. Планируется, что в нее будут интегрированы экспонаты из богатой коллекции музея. При этом в дальнейшем она будет полностью переработана.

Павильон № 29 "Цветоводство и озеленение", вошедший в состав Дарвиновского музея, является одним из самых старых на ВДНХ. В советское время его сотрудники рассказывали гостям о достижениях страны в области озеленения, селекции и выращивании растений.

На данный момент павильон представляет собой современный просветительский экоцентр, где были также созданы арт-пространство, инсталляции, выставки и сады, а также открыто собственное кафе-оранжерея. Вместе с тем в нем проводятся лекции, экскурсии, мастер-классы и прочие мероприятия для посетителей всех возрастов. Они посвящены вопросам экологии, цветоводства, озеленения и формирования комфортной городской среды.

Интерактивная справочная программа "Растения Дарвиновского музея" поможет гостям узнать о правилах ухода за комнатными растениями. Кроме того, в павильоне работает выставка "Птицы на книжных страницах", благодаря которой посетители смогут рассмотреть иллюстрации американского орнитолога и художника-анималиста Джона Джеймса Одюбона к книге "Птицы Америки". Она была издана в первой половине XIX века, а ее тираж составил всего 200 экземпляров.

Также в павильоне открыта выставка экологических плакатов из фондов Дарвиновского музея. Эта коллекция обладает художественной и исторической ценностью, занимая особое место в музейном собрании предметов искусства.

Кроме того, с 10 сентября москвичи и гости города могут побывать на выставке современного искусства "Многоцветье большой страны". В экспозицию были включены картины художников из разных регионов России. Гости не только смогут познакомиться с изображениями разнообразных цветов и растений, но также увидят их уникальные авторские интерпретации. Им также представится возможность стать участниками программы "Цветочный конструктор", в ходе которой они смогут создать свой цветок.

Ранее Дарвиновский музей сообщил о проведении дня жирафа, который будет приурочен к Всемирному дню защиты животных. Этот праздник отмечается 5 октября. В этот день для посетителей, которые придут в музей в костюме жирафа, вход будет бесплатным.