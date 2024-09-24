Вход в Дарвиновский музей будет бесплатным 5 октября для гостей в костюме жирафа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Дарвиновском музе в рамках Всемирного дня защиты животных, который отмечается 5 октября, пройдет день жирафа, говорится на сайте музея.

В учреждении уточнили, что для посетителей, которые придут в музей в костюме жирафа, вход будет бесплатным. Отмечается, что изготовить костюм не сложно, будет достаточно иметь "характерные пятна в одежде и, конечно же, милые рожки".

Ранее в подземном музее парка "Зарядье" открылась выставка "Меньшов/Москва-85/45". Экспозицию приурочили к 85-летию со дня рождения кинорежиссера, актера Владимира Меньшова и 45-летию с момента выхода фильма "Москва слезам не верит"‎.

Основную часть экспонатов для выставки предоставил киноконцерн "Мосфильм"‎. Посетители смогут увидеть костюмы главных героинь и съемочный реквизит, а также оригинальные зарубежные постеры.