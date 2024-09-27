Идеи для осеннего отдыха в столице появились в сервисе Russpass

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всемирный день туризма отмечается в эту пятницу, 27 сентября. Москва продолжает привлекать гостей в разные времена года – город идеально подходит для внесезонных путешествий. На сервисе Russpass заработал новый раздел "Осень в Москве", который подскажет лучшие идеи для осеннего отдыха в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, туристам предлагают прогуляться в городских парках, увидеть старинные усадьбы, скульптуры и пруды. Russpass подготовил маршруты по самым красивым городским паркам: музею-заповеднику "Коломенское", национальному парку "Лосиный Остров", лесным лабиринтам усадьбы Покровское-Стрешнево и многим другим.

Кроме того, гости могут оценить произведения живописи в московских музеях. Так, после прогулки по парку искусств "Музеон" можно зайти в Новую Третьяковку, чтобы познакомиться с Москвой разных эпох глазами художников из династии Васнецовых.

Туристов также приглашают оценить межсезонное меню в столичных ресторанах. Посетители смогут в том числе полюбоваться видами на московские улицы, так как большая часть гастрономических заведений столицы находится в красивых местах исторического центра города.

Помимо этого, в этом году в Москве пройдет более 200 театральных премьер, включая классический балет, искрометные мюзиклы и бесстрашные эксперименты.

Столица предлагает туристам в том числе и самые разные виды развлечений и игрового обучения как для ребят, так и для их родителей. Russpass приглашает юных гостей поучаствовать в иммерсивных шоу, квестах и мастер-классах в осенних парках, присоединиться к урокам волшебства и сценографии и посетить музей Лего.

Москва лидирует среди внутренних направлений по популярности у российских туристов. По данным Российского союза туриндустрии, кроме столицы с 34,2% всех путешественников, в лидерах находятся Санкт-Петербург и Подмосковье – почти 9 и более 4% соответственно.

На портале и в мобильном приложении "Узнай Москву" появился новый прогулочный маршрут по набережным. Он пройдет через Крымскую, Пречистенскую, Берсеневскую, Софийскую, Раушскую и Кремлевскую набережные. Горожане и туристы смогут поставить экскурсию в фоновый режим и наслаждаться неспешной прогулкой по городу, не отвлекаясь на экран.