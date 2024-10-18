ВДНХ приглашает участников СВО и их семьи на бесплатные экскурсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей получили возможность бесплатно посетить Музей кино и Музей Востока, а также некоторые другие площадки Музейного города на ВДНХ, передает портал мэра и правительства Москвы.

В период с 19 по 25 октября здесь пройдет акция "Музейная неделя". В ее рамках в ряде павильонов будут проводиться специально разработанные экскурсионные программы. При этом некоторые учреждения также выделили льготные билеты.

Так, в Музее кино посетители смогут увидеть костюмы, фотографии, афиши и плакаты, диафильмы, редкие издания, кино- и фототехнику, а также предметы, имеющие отношение к отечественному кинематографу.

В общей сложности фонды музея включают более 200 тысяч экспонатов, в число которых входит статуэтка премии "Оскар", которая в 1943 году была присуждена советскому документальному фильму "Разгром немецких войск под Москвой". Его сняли режиссеры Илья Копалин и Леонид Варламов. Эта награда Американской киноакадемии стала первой для СССР.

Кроме того, посетителей может заинтересовать постоянная экспозиция "Кабинет Сергея Эйзенштейна". В нем гости музея увидят личные вещи режиссера и одного из основателей советского кинематографа. Вместе с тем в музее представлена выставка "Лабиринт истории", которая рассказывает о главных событиях отечественной киноиндустрии.

Также посетители получат возможность побывать в залах временных экспозиций, таких как "Солоницын. Разговор с самим собой", "Невидимое кино. Посвящение Семену Манделю", "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая", "Шукшин. Тоска по дому", а также "Сердце мое полно жалости", которая приурочена к юбилею Алексея Германа.

Вместе с тем Музей Востока подготовил для посетителей более 1,5 тысячи экспонатов. Среди них гости увидят предметы искусства из разных регионов России и мира. В настоящий период в музее проходит юбилейная выставка "Миры Майтреи", которую организовали к 150-летию со дня рождения Николая Рериха.

В ее рамках посетители смогут рассмотреть картины художника, а также увидеть металлическую скульптуру и традиционную буддийскую живопись из наследия семьи Рерихов и фондов музея. В экспозицию также была включена серия полотен "Майтрея", которая хранится в собрании Нижегородского государственного художественного музея.

Эти музеи принимают участие в акции, организованной в поддержку участников СВО и членов их семей. Им предоставляется возможность оформить бесплатные электронные билеты. Для этого они должны будут воспользоваться официальными сайтами Музея кино и Музея Востока или обратиться в кассы. При входе необходимо показать билет и документы, которые подтвердят статус бойца спецоперации или члена его семьи.

Участники боевых действий также смогут бесплатно побывать в центре "Космонавтика и авиация", Музее славянской письменности "Слово", Музее ВДНХ, интерактивном музейном комплексе "Буран", а также в павильоне № 57 "Россия – моя история", Музее Гаража особого назначения ФСО России и музее "Атом".

Ранее для ветеранов СВО прошел марафон трудоустройства и развития карьеры. Он состоялся в едином центре поддержки. Для них были организованы тренинги, карьерные консультации и психологическое тестирование.