Пятая Московская неделя интерьера и дизайна пройдет с 29 ноября по 2 декабря

Фото: vk.com/moscow_design_week

Пятая Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в павильонах № 55 и 57 на ВДНХ с 29 ноября по 2 декабря. Участие в ней примут отечественные и зарубежные производители мебели, декора, текстиля и товаров для ремонта, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

В общей сложности в рамках деловой программы состоятся выступления свыше 180 экспертов. В выставке оказались заинтересованы компании не только из России, но и еще из 17 стран. Речь идет о представителях Белоруссии, Китая, Турции и Перу. При этом главной темой сезона станет русский стиль, который характеризуется использованием дерева и традиционных орнаментов.

Самым крупным станет пространство программы "Сделано в Москве". Оно займет 100 квадратных метров. Здесь планируется установить коллективный стенд, на котором будет представлена продукция московских производителей, а также арт-инсталляцию с деревянной мебелью и декором для дома. Посетителям представится возможность купить посуду с иллюстрациями, вдохновленными русскими сказками, а также свечи, текстильные изделия с узорами и елочные игрушки.

Площадка Московского инновационного кластера будет прежде всего ориентирована на предпринимателей. Здесь будут представлены свыше 60 высокотехнологичных решений по оформлению интерьера, витрин и фасадов. В их числе планируется представить видеоэкран в форме сферы, кинетический стол для создания уникальных узоров на песке и "умное стекло", которое при подаче электропитания становится прозрачным, а при его отсутствии – матовым. Вместе с тем посетители смогут увидеть прозрачный светодиодный дисплей для рекламного оформления окон и витрин.

Экспозиция также продемонстрирует национальные традиции других стран. Так, один из арт-объектов будет посвящен Древнему Египту, а на стенде Китая покажут аутентичную мебель, керамику, техники вышивки и искусство каллиграфии.

В ходе мероприятия эксперты, производители мебели и декора организуют более 50 мастер-классов. Их участники смогут узнать, как оформлять помещение, сервировать стол, создавать и расписывать предметы интерьера. В программу также будут включены экскурсии, иммерсивное шоу и консультации.

Для посещения Московской недели интерьера и дизайна нужно будет пройти регистрацию на официальном сайте.

Вместе с тем во время школьных осенних каникул, которые начнутся 26 октября, на ВДНХ пройдут экскурсии и мастер-классы. Например, в павильоне "Цветоводство и озеленение" состоится занятие по росписи экосумок, а в павильоне "Рабочий и колхозница" продолжится бесплатная экспозиция "ВДНХ: город мечты. 85 лет главному месту событий".