Москвичам рассказали, как интересно провести осенние каникулы

Фото: пресс-служба ВДНХ

В Москве с 26 октября по 4 ноября пройдут экскурсии, различные мастер-классы и масштабная реконструкция Московской битвы 1612 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Программу для школьников на осенних каникулах подготовили колледжи, вузы, библиотеки, культурные центры, дворцы творчества, ВДНХ и парки. Так, 26 и 27 октября в Москве начнется масштабный фестиваль колледжей. Его центральной площадкой станет Московский дворец пионеров, где территорию поделят на тематические зоны. С 28 октября фестиваль переедет в колледжи, где школьников ждут мастер-классы более чем по 170 профессиям.

Состоится и онлайн-экскурсия "Гостеприимная Россия". Ее участники 2 ноября прикоснутся к культуре и традициям народов России. А 3 ноября в центре детского творчества "Строгино" пройдет встреча "В единстве наша сила".

В Музее Победы с 28 октября по 2 ноября пройдет программа "Осень побед". Среди направлений обучения – основы 3D-моделирования и программирования виртуальной реальности, экологические исследования, национальные ремесла и прочее.

Кроме того, с 1 по 8 ноября можно будет написать Большой этнографический диктант. Доцент кафедры антропологии биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Станислав Дробышевский прочитает лекцию "Древние культуры России" 26 октября.

В свою очередь, парки предлагают школьникам более 160 мастер-классов, спортивных мероприятий и концертов. Так, усадьба Воронцово проведет занятия по лепке и рисованию, игры на английском языке, а музей-заповедник "Царицыно" приглашает на игру в Малом дворце.

Различные экскурсии, квесты и мастер-классы также подготовили на ВДНХ. К примеру, школьники могут посетить выставку "Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета" или посмотреть экспозицию "ВДНХ: город мечты. 85 лет главному месту событий", а также много другое.

В кинопарке "Москино" 26 и 27 октября школьники смогут пройти квест "Арт", где им предстоит искать декорации, картины и элементы граффити. Кроме этого, 26 и 27 октября в 12:00, 14:00 и 16:00 в декорации "Театр Гонзаги" состоятся представление и мастер-класс по созданию песочной картины на световом коробе.

При этом одним из самых эффектных событий каникул станет реконструкция сражения 3 и 4 ноября. Ее проведут в декорации "Соборная площадь", участники мероприятия перенесутся в XVI–XVIII века. На площадке воссоздадут Московскую битву 1612 года.

Между тем десять учеников школ и студентов колледжей отправятся в Московскую молодежную антарктическую экспедицию в конце ноября. Новая экспедиция позволит посетить самый недоступный континент Земли. На протяжении недели ребята будут проводить исследования на станции "Прогресс".

Экспедиция пройдет при поддержке столичного департамента образования и науки и московского отделения "Движения первых".