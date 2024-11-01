Около 350 плакатов украсят Москву ко Дню народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 350 праздничных плакатов украсят Москву в честь Дня народного единства. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, они появятся на городских билбордах и остановочных павильонах. Кроме того, подготовлены тематические видеооткрытки, которые будут транслироваться на 150 цифровых экранах. На медиафасадах дома-книжки на Новом Арбате и здания на Спартаковской площади вечером 4 ноября покажут поздравительный видеоролик.

Бирюков добавил, что традиционно к празднику специалисты АО "ОЭК" украсят входные группы здания Госдумы на улицах Охотный Ряд и Большая Дмитровка. На фасаде парламента установят панно, возле обоих зданий появятся флаговые конструкции в цветах триколора.

Кроме того, в честь Дня народного единства архитектурно-художественная подсветка на центральных улицах Москвы будет работать в праздничном режиме.

В честь праздника в Москве 3 и 4 ноября пройдет свыше 200 мероприятий. Это будут концерты, выставки и мастер-классы. К примеру, на ВДНХ пройдет фестивале "Хлебный колос – золото России". В кинопарке "Москино" будет представлена масштабная историческая реконструкция об освобождении Москвы от польско-литовских завоевателей в 1612 году.

Ко Дню народного единства будет приурочена ежегодная Всероссийская акция "Ночь искусств", которая пройдет 3 и 4 ноября. Организаторы проведут акцию под девизом "Россия объединяет". В эти дни музеи, театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в формате офлайн и онлайн. Для россиян будут доступны тесты, лекции, виртуальные путешествия и многое другое.