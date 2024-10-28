Собянин назвал основные направления развития массового спорта в Москве

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сегодня спортом в Москве занимается каждый второй горожанин, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге. По его словам, это результат развития разнообразной инфраструктуры.

В планах столичных властей, чтобы к 2030 году общее число участников спортивных проектов и мероприятий, проводимых городом, увеличилось вдвое – до четырех миллионов человек, подчеркнул мэр. Он пообещал, что доступный, массовый спорт станет визитной карточкой столицы.

Мэр подробнее рассказал о задачах города в сфере развития массового спорта на ближайшие годы. Так, запланирована реновация знаковых исторических объектов спорта. Среди них стадионы, которым требуется реконструкция.

По словам Собянина, в "Лужниках" второе дыхание обретет Дворец спорта, который станет родным домом для хоккейного "Спартака". Обновленный комплекс вместит в себя два ледовых поля на 12 тысяч и 1,5 тысячи зрителей, спортивные и игровые залы.

Хоккеисты смогут тренироваться, играть, отдыхать и получать все необходимые условия для реабилитации, сказал мэр. Кроме того, во Дворце спорта можно будет проводить различные спортивно-массовые и зрелищные мероприятия.

В "Лужниках" появятся центры бадминтона, настольного тенниса и пляжных видов спорта, футбольный манеж, стрелковый клуб и Всесезонный открытый термальный комплекс.

Крупный спортивный кластер появится в Крылатском. Там планируется восстановить Олимпийскую велосипедную дорогу, благоустроить набережную Гребного канала, разместить пляжные зоны отдыха.

В спорткомплексе "Олимпийский" после реконструкции откроется аквапарк, 15 бассейнов, спортивные и концертные залы, беговая дорожка длиной один километр.

Мэр обратил внимание, что реконструкция с полным сохранением исторической функции ожидает Центральный Московский ипподром – старейший в России и первый в мире рысистый ипподром. В результате там создадут один из лучших в мире конноспортивных комплексов, в котором будут содержаться свыше тысячи лошадей.

Также в планах реконструкция стадионов "Молния", "Локомотив", "Автомобилист" и строительство новых спортивных объектов. В частности, до 2030 года намечено построить порядка 500 всесезонных объектов.

По словам Собянина, в Москворечье-Сабурове появится спортивный комплекс "Вышка", а в Мневниковской пойме – Международная академия хоккея Александра Овечкина. В Кокошкине построят Центр подготовки сборных команд Российской федерации баскетбола, а на Ленинградском проспекте появится Многофункциональный спортивный комплекс ЦСКА.

Помимо этого, новые спорткомплексы откроют свои двери на Середниковской улице в Зеленограде, на Остафьевской улице в Южном Бутове, на улице Павла Корчагина в Алексеевском районе.

Собянин заметил, что значительная часть новых спортивных объектов возводится за счет инвесторов. Среди них ледовый комплекс во 2-м Южнопортовом проезде, владении 2, ФОК с теннисными кортами на Мосфильмовской улице, доме 41, корпусе 2, футбольный манеж и открытые спортивные площадки на Новоорловской улице, доме 7В, ФОК с крытыми футбольными полями на Перовской улице, доме 66Д, и ФОК с крытым футбольным полем на улице Ивана Сусанина, владении 1.

В настоящее время построено порядка 30 таких объектов. К 2030 году их число вырастет в 10 раз – до 300. При этом доля частных инвестиций в развитие спортивной инфраструктуры впервые превысит 75%, уточнил мэр.

Также в планах до 2030 года обновить спортивную инфраструктуру. В ближайшие годы город собирается отремонтировать более 150 спортивных объектов, что позволит увеличить поток спортсменов и любителей активного образа жизни. На сегодняшний день завершены работы по нескольким адресам:

ФОК "Триумф" на улице Габричевского, доме 1;

спорткомплекс СКИФ на Сахалинской улице, доме 5;

Московская комплексная спортивная школа олимпийского резерва "Восток" на Западной улице, доме 16Б;

Центр образования и спорта "Москва-98" на улице Рокотова, доме 6.

Важную роль в развития массового спорта играет расширение проектов бесплатных тренировок, добавил Собянин. По его словам, это направление развития московского спорта предполагает увеличение числа тренировок, участников и инструкторов. Шире станет география городских локаций, где будут проводиться занятия.

С учетом пожеланий жителей в проекты будут добавлять новые виды спорта и дисциплины. Еще более массовыми станут "Спортивные выходные", "Мой спортивный район", "ГТО в парках". Спортивные площадки при этом будут оснащать видеоинструкциями "Показать за 60 секунд".

Увеличится и массовость городских мероприятий. Мэр пообещал, что развитие получат забеги серии "Московский марафон", "ЗаБег.РФ", лыжные соревнования в рамках Всероссийской массовой акции "Лыжня России", "Московский лыжный марафон" и ежегодное мероприятие "Неделя легкой атлетики".

Любителей бега мэр приглашает на "Кросс нации". Это всероссийское ежегодное массовое соревнование на различные дистанции. В число крупнейших марафонов мира войдет Московский марафон. Кроме того, продолжится традиция таких праздников, как "День Московского спорта" и "День физкультурника" в Лужниках, "Ночь Московского спорта".

Новый импульс получат фестивали школьного, студенческого и корпоративного спорта, а также соревнования на Кубок мэра Москвы по популярным видам спорта. Собянин пообещал создавать условия для роста популярности соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" и юных футболистов – "Кожаный мяч".

Также развитие получит стритбаскет. Собянин напомнил, что еще не так давно в Москве проводилось всего несколько небольших соревнований по уличному баскетболу, а сегодня это "Кубок Красной площади", "Стритбаскет тур – Москва", международный Кубок Moscow Open. По его словам, календарь стритбаскета будут насыщать новыми крупными турнирами.

Ранее мэр рассказал, что в Москве возвели свыше 200 крупных спортивных объектов, в их числе – центр фигурного катания Тутберидзе, центр современного пятиборья "Северный", ЛДС "ЦСКА Арена" и ДС "Некрасовка".

Особо Собянин отметил важность создания спортивных объектов там, где ранее были пустыри и бывшие промышленные зоны. Однако массовый спорт вышел и за пределы стадионов, став частью пространства Москвы, распространившись на парки, скверы и общественные здания. Для тренировок в столице стали использовать Северный речной вокзал, крыши общественных центров.