Московский марафон в 2024 году установил рекорд по числу зарегистрированных участников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На забеги Московского марафона зарегистрировались около 40 тысяч бегунов, установив таким образом рекорд. Среди участников есть граждане как России, так и стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет мероприятия.

При этом в 2023 году на Московский марафон было зарегистрировано свыше 38 тысяч человек. До этого года данное число признавалось рекордным показателем.

В 2013 году, когда состоялся старт первого Московского марафона, на забег вышли только 5 тысяч человек. При этом в Московском международном марафоне мира участвовали до 25 тысяч человек.

Забег на дистанцию 42,2 метра пройдет в рамках Московского марафона 13 октября. За день до этого состоялись забег на 10 километров и детский забег.

В оргкомитете также рассказали, что на дистанции и в стартово-финишном городке Московского марафона будут работать более 30 машин скорой помощи. Вместе с тем в мероприятии задействуют свыше 90 медицинских работников и 30 волонтеров-медиков.

