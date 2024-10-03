Собянин: за лето в Москве прошло около 15 тыс спортивных мероприятий

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За лето в Москве прошло около 15 тысяч спортивных мероприятий, участниками которых стали более двух миллионов москвичей и гостей столицы, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

"Этим летом Москва стала одним из самых спортивных городов страны. Тренировки во дворах, в парках и на стадионах, профессиональные и любительские соревнования по самым разным видам спорта, мастер-классы от звезд мирового уровня – все это стало неотъемлемой частью столицы и вошло в большой проект "Лето в Москве", – подчеркнул мэр.

Собянин напомнил, что 1 июня в "Лужниках" прошел Фестиваль школьного спорта. Там разыграли комплекты наград в финалах школьных спортивных лиг по футболу и тэг-регби, Кубка Московского спорта "Кожаный мяч" и Московской школьной киберспортивной лиги по Dota 2, в турнирах по баскетболу, шахматам, шашкам, волейболу и фитнес-аэробике. В рамках фестивали состоялись мастер-классы, экстрим-шоу ВМХ, лекции по ЗОЖ в лектории и концерты.

Мэр рассказал, что каждый год в столице проходит семейный фестиваль "Спортлэнд". В этот раз он проходил на стадионе "Искра", где были представлены 70 видов спорта. Гости фестиваля могли поучаствовать в спортивных и творческих играх, мастер-классах и посмотреть показательные выступления.

Еще два ярких масштабных спортивных события этого лета – "День Московского спорта" в "Лужниках" и "Ночь Московского спорта". В общей сложности их посетили 357 тысяч человек.

Первый фестиваль отличился двумя рекордами России и одним мировым рекордом. Так, в самой массовой тренировке по стретчингу приняли участие 1 801 человек, а самый масштабный турнир по настольному теннису собрал на 130 столах 1,5 тысячи человек. Мировой же рекорд принадлежит пауэрлифтеру Давиду Шамею, который поднял гантель весом 151 килограмм.

"Ночь Московского спорта" проходила 31 августа сразу на 12 популярных городских площадках, объединив более 50 отдельных мероприятий. В семейном фестивале "Московский день физкультурника" в "Лужниках "приняли участие почти 120 тысяч человек. Дети с родителями, бабушками и дедушками участвовали в квест-игре с помощью приложения и портала sport.mos.ru, крутили педали, танцевали зумбу, выполняли нормативы ГТО.

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в столице в этом году прошел традиционный парад-шествие, в котором приняли участие более 30 Московских академий спорта. В летнем Ночном велофестивалю 6 июля приняли участие свыше 35 тысяч человек. Велосипедисты проехали по центральным улицам столицы в стиле "Светящийся праздник".

На 114 площадках столицы проходили занятия проекта "Мой спортивный район". Мероприятие объединило почти 70 тысяч москвичей, посетивших около 7,5 тысячи тренировок по 13 видам спорта.

На Гребном канале Москва для профессиональных спортсменов и любителей активного отдыха провели 27 мероприятий по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, водно-моторному спорту. Самыми значимыми были международные соревнования: 63-я Большая Московская Регата, Кубок Доброй воли, а также чемпионат России по триатлону, фестиваль водных видов спорта "Открытая вода" и Лига IRONSTAR.

Более 300 команд и 15 тысяч зрителей побывали на серии турниров по уличному баскетболу 3х3 "Стритбаскет тур – Москва". Соревнования проходили а центральных локациях и в жилых районах Москвы.

Кроме того, летом в Москве прошло более 10 массовых забегов, велозаездов и триатлонов, в том числе полумарафон "Лужники", "Ночной" и "Красочный" забеги и "Зеленый марафон", велогонки "Пять колец Москвы", "La Strada", а также Большой Московский триатлон и впервые в истории – триатлон на "железной" дистанции в 226 километров.

При этом все любители бега и здорового образа жизни готовятся к главному беговому событию страны – Московскому марафону, который пройдет в столице 13 октября.

Для желающих примкнуть к ЗОЖ-движению, 14 и 15 сентября в 47 спортивных комплексах по всей столице состоялся День открытых дверей. Москвичи познакомились с инфраструктурой спортивных объектов и попробовали свои силы в различных видах тренировок. Квалифицированные инструкторы провели бесплатные занятия и мастер-классы, ответили на все интересующие вопросы.

В заключение Собянин подчеркнул, что лето закончилось, но занятия спортом на свежем воздухе продолжаются. По его словам, 1 октября стартовал новый осенний сезон проекта "Мой спортивный район". Для взрослых москвичей на 30 площадках города доступны фитнес-тренировки, а еще на 6 площадках – занятия бегом.

"А это означает еще больше пробежек и тренировок на свежем воздухе на любой вкус и возраст", – заключил мэр.

Ранее Собянин сообщал, что в рамках проекта все желающие, возраст которых превышает 18 лет, получат возможность заниматься спортом на свежем воздухе. Для них будут проводиться фитнес-тренировки, под которые отведены 30 площадок. Они запланированы на вторники, четверги и субботы. Также горожане смогут заниматься бегом на шести площадках по средам и воскресеньям.