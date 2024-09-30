Собянин: осенний сезон проекта "Мой спортивный район" стартует 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Осенний сезон проекта "Мой спортивный район" в Москве начнется 1 октября, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По слова мэра, в летний период на бесплатных тренировках побывали около 70 тысяч человек. При этом осенняя программа обещает быть не менее насыщенной. Все желающие, возраст которых превышает 18 лет, получат возможность заниматься спортом на свежем воздухе дальше.

В рамках проекта будут проводиться фитнес-тренировки, под которые отведены 30 площадок. Они запланированы на вторники, четверги и субботы. Также горожане смогут заниматься бегом на 6 площадках по средам и воскресеньям.

Более подробное расписание тренировок опубликовано на сайте проекта. Там также можно выбрать удобную локацию и записаться на мероприятие.

Ранее Собянин одобрил проект строительства центра подготовки сборных команд России по баскетболу в районе Внуково. Проект реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Площадь объекта составит около 8,8 тысячи квадратных метров. В нем появится больше 200 рабочих мест.