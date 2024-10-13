Более 30 машин скорой помощи будут работать на дистанции Московского марафона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 30 машин скорой помощи будут работать на дистанции и в стартово-финишном городке Московского марафона, который пройдет 13 октября на улицах города, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет мероприятия.

Вместе с тем в мероприятии будут задействованы более 90 медицинских работников и 30 волонтеров-медиков.

На воскресенье запланирован забег на дистанцию 42,2 метра. За день до этого, в субботу, был проведен забег на 10 километров.

В летний период в Москве состоялись более 10 массовых забегов, велозаездов и триатлонов, рассказал ранее Сергей Собянин. Среди прочего в столице прошли полумарафон "Лужники", "Ночной" и "Красочный" забеги и "Зеленый марафон", велогонки "Пять колец Москвы", "La Strada", а также Большой Московский триатлон и впервые в истории – триатлон на "железной" дистанции в 226 километров.

