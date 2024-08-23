В Москве состоялась реконструкция Олимпийского забега

Фото: Ольга Нагорнова

В столичном районе Ясенево состоялась реконструкция Олимпийского забега, спортсмены пронесли по улицам факел, который передавали друг другу участники эстафеты в 1980 году. Об этом Агентству "Москва" сообщил инициатор проекта, депутат Мосгордумы Александр Семенников.

"Я бы хотел адресовать слова благодарности нашим олимпийским чемпионам. Вы видите первые стенды, посвященные некоторым из них. А знаете ли вы, что сегодня в Москве проживает больше олимпийских чемпионов, чем в любом другом городе мира? Давайте вместе поддержим их и скажем, что гордимся ими", – сказал он.

Он поздравил собравшихся с официальным открытием сквера Олимпийских чемпионов в Ясеневе и напомнил, что этот сквер с современными игровыми и спортивными площадками появился по запросу жителей на месте пустыря. И теперь все желающие могут в нем заниматься спортом.



Также он подчеркнул, что эпоха политической ангажированности мировых спортивных состязаний пройдет и спортсмены из России снова будут по праву занимать пьедестал.

"Спорт высших достижений невозможен без патриотизма. Мы все благодарны нашим спортсменам, которые не поехали на шабаш в Париже. Они отказались быть нейтральными спортсменами. Мы провели в Северном Бутове флешмоб в их поддержку. И уверены, что у наших атлетов еще все впереди. Победы будут. Мы твердо верим в героев российского спорта", – заключил Семенников.



Факел в сопровождении колонны ретроавтомобилей несли заслуженный работник культуры РФ Юрий Менчиц, двукратная олимпийская чемпионка 2020 года в личном и командном первенстве, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, мастер спорта России София Позднякова, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Михаил Иванов. Завершал забег 87-летний участник эстафеты Олимпийского огня летних Олимпийских игр в Москве и Олимпийского огня зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, мастер спорта Рамир Курамшин.

"Очень важно, что в Москве открываются такие общественные пространства, где можно заниматься спортом. Это место превратилось в площадку здорового образа жизни, где могут спортом заниматься и маленькие дети, и взрослые. И мы будем здоровой нацией и будем продолжать побеждать", – отметила двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, которая пришла поддержать участников забега.

Мероприятие было призвано показать российским спортсменам, которые в настоящее время отлучены от международных соревнований, что страна ими гордится. Забег прошел от проезда Карамзина до улицы Голубинской, затем по улице Ясногорской до сквера Олимпийских чемпионов.

Поддержать участников забега пришли зрители – более 150 учеников спортивных школ и игроков районных футбольных клубов.



В финальной точке забега – сквере Олимпийских чемпионов – ГБУ "Атлант" открыло выставку фотографий российских спортсменов. На 10 стендах рассказана история их становления и достижений. Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Ранее забег стал центральным событием спортивного праздника в честь Дня физкультурника в парке 850-летия. Проведение массовых спортивных мероприятий и тренировок имеет важнейшее значение, в том числе для будущих спортивных успехов страны, отметила депутат Мосгордумы Инна Святенко.

