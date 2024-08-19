Чемпионка ОИ Зайцева отметила значение марафона "Дарите время семье" для поклонников ЗОЖ

Фото: Елизавета Абрамова

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева на встрече с активными жителями района Молжаниновского рассказала о том, что спортивная программа марафона "Дарите время семье", который проходит до 30 ноября, не только поможет оставаться энергичным, активным и здоровым в любом возрасте, но и показывает, как занятия спортом укрепляют семейные связи, учат находить развлечения, которые интересны всем.

"Более половины москвичей стараются придерживаться здорового образа жизни, соблюдают режим, выбирают правильное питание и ведут активный образ жизни. Для того чтобы таких людей становилось с каждым годом все больше и больше, Москва запускает многочисленные проекты. Ключевое место среди них занимают спортивные программы, например, "Мой спортивный район", "Московская ходьба", "Спортивные выходные". Марафон "Дарите время семье" находится на особом положении, поскольку здесь спорт переплетается с психологией, советы по правильному питанию с интерактивными экскурсиями", – цитирует Ольгу Зайцеву Агентство "Москва".

У каждого участника марафона есть свой личный кабинет, где публикуются различные советы и задания, а также утренняя зарядка. Ольга Зайцева также отметила, что упражнения для всех возрастов подготовлены при участии спортивных врачей и инструкторов.

"Участникам марафона необходимо следовать указаниям, а также самостоятельно следить за количеством подходов и внимательно слушать комментарии инструктора. Кстати, важную часть спортивных занятий составляет разминка, чтобы подготовить тело и мышцы к выполнению основных упражнений", – уточнила Зайцева.

К марафону здорового образа жизни "Дарите время семье" может присоединиться в любой момент команда минимум из двух человек, заполнив бланк регистрации. Это даст возможность получать персональные советы более чем от 100 врачей, узнавать ЗОЖ-новости и подключаться к совместным активностям. За первые два месяца работы к марафону присоединились более 15 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что число площадок проекта "Спортивные выходные" за четыре года увеличилось в три раза – до 72. Они включили в себя такие популярные места, как парк Победы, гастроквартал "Три вокзала. Депо", фудмолл "Депо. Москва", Центральный рынок и Культурный центр ЗИЛ, сказала заммэра Анастасия Ракова. Кроме того, впервые этим летом тренировки проходят на живописных столичных причалах в Нагатинском Затоне, на Братеевской и Краснопресненской набережных, набережной Марка Шагала и в парке "Печатники", добавила она.

