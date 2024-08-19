Число площадок проекта "Спортивные выходные" выросло втрое

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Число площадок проекта "Спортивные выходные" за четыре года увеличилось в три раза – до 72. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

По ее словам, проект пользуется большой популярностью среди москвичей. Офлайн-тренировки под руководством профессиональных спортсменов объединили уже свыше 113 тысяч человек. Сотрудники центров госуслуг помогают жителям столицы сориентироваться и зарегистрироваться на занятия, напоминают о времени и месте их проведения.

"В 2024 году мы расширили проект – этим летом количество площадок увеличилось до 72, они включили в себя такие популярные и всеми любимые места, как парк Победы, гастроквартал "Три вокзала. Депо", фудмолл "Депо. Москва", Центральный рынок и Культурный центр ЗИЛ", – рассказала заммэра.

Кроме того, продолжила она, впервые этим летом тренировки проходят на живописных столичных причалах в Нагатинском Затоне, на Братеевской и Краснопресненской набережных, набережной Марка Шагала и в парке "Печатники".

Помимо офлайн-тренировок, в будние дни в 07:00 проходит онлайн-зарядка. Присоединиться к ней, найти подходящие занятия и тренировки можно в телеграм-канале проекта. Все эфиры сохраняются и доступны в любое время. Их уже посмотрели порядка 1,7 миллиона раз.

Ранее сообщалось, что жители столицы могут бесплатно заниматься спортом в парках, на стадионах и фестивальных площадках проекта "Лето в Москве. Все на улицу!". Для горожан доступны занятия по более чем 70 видам спорта и двигательной активности, уточнил Сергей Собянин. Бесплатные тренировки проводятся под руководством квалифицированных тренеров, сказал мэр.

