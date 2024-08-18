Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для занятий спортом

Инфраструктура для занятий спортом есть практически в каждом районе Москвы, рассказал Сергей Собянин. В столице продолжают создавать условия для активного отдыха молодежи.

Так, у станций метро "Физтех" и "Пыхтино" открыли площадки для любителей скейтбордов и самокатов, а в Бибиреве появился обновленный скейт-парк. Он расположен на пересечении Болозерской улицы и Подушинского переулка.

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