Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

16 августа, 22:30

Новости

Новости часа: детские эндоцентры провели более 5 тыс исследований за полгода работы

Новости часа: детские эндоцентры провели более 5 тыс исследований за полгода работы

Новости часа: к 2030 году в Москве построят более 200 новых спортобъектов

Новости часа: число центров московского долголетия увеличилось до 134

Новости часа: Алтуфьевская развязка на МКАД откроется после реконструкции осенью

Собянин сообщил о скором завершении программы модернизации МКАД

Новости часа: Алтуфьевская развязка на МКАД откроется после реконструкции осенью

Собянин: реконструкция Алтуфьевской развязки на МКАД завершится осенью

Новости часа: в столице открыли 14 новых центров московского долголетия

Собянин: в столице открыли 14 новых центров московского долголетия

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как идет подготовка Москвы к зиме

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 5 тысяч исследований провели детские эндоскопические центры за полгода работы, рассказал Сергей Собянин.

Тоннель на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей капитально отремонтировали, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Трамваи не будут ходить через парк "Сокольники" утром 17 августа, напомнили в Дептрансе.

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