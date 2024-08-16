16 августа, 22:30Новости
Новости часа: детские эндоцентры провели более 5 тыс исследований за полгода работы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 5 тысяч исследований провели детские эндоскопические центры за полгода работы, рассказал Сергей Собянин.
Тоннель на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей капитально отремонтировали, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Трамваи не будут ходить через парк "Сокольники" утром 17 августа, напомнили в Дептрансе.