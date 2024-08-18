Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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18 августа, 14:15

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Собянин рассказал о развитии зарядной инфраструктуры для городского транспорта

Собянин рассказал о развитии зарядной инфраструктуры для городского транспорта

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С начала года в Москве установили 33 зарядные станции для электробусов. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Так, столичные энергетики создают инфраструктуру для развития экологичного транспорта. Больше всего зарядных станций появилось в ЮВАО – 12. В итоге пять маршрутов удалось перевести на электробусное движение. Как работают зарядные станции? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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