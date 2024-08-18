Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 11:15

Новости

Собянин рассказал о строительстве моста через реку Битцу

Собянин рассказал о строительстве моста через реку Битцу

Собянин сообщил о доставке очередного гуманитарного груза из Москвы в Курскую область

Собянин: 33 новые зарядные станции для электробусов появились в Москве с начала года

Собянин: за год МЦД-3 перевез больше 130 миллионов пассажиров

Собянин: новая партия гуманитарной помощи из Москвы доставлена в Курскую область

На севере Москвы завершается реконструкция развязки МКАД и Алтуфьевского шоссе

Новости часа: количество центров московского долголетия увеличилось до 134

Новости часа: детские эндоцентры провели более 5 тыс исследований за полгода работы

Новости часа: к 2030 году в Москве построят более 200 новых спортобъектов

Новости часа: число центров московского долголетия увеличилось до 134

Автомобильный мост через реку Битцу готов на 90%, рассказал Сергей Собянин. На путепроводе длиной свыше 100 метров прокладывают трассу по четыре полосы в каждом направлении.

Сейчас идет установка парапета. Специалистам осталось сделать освещение, видеонаблюдение и автоматическую противогололедную систему. Этот мост станет ключевым элементом строящегося участка Московского скоростного диаметра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортдорогивидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика