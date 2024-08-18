Собянин рассказал о строительстве моста через реку Битцу

Автомобильный мост через реку Битцу готов на 90%, рассказал Сергей Собянин. На путепроводе длиной свыше 100 метров прокладывают трассу по четыре полосы в каждом направлении.

Сейчас идет установка парапета. Специалистам осталось сделать освещение, видеонаблюдение и автоматическую противогололедную систему. Этот мост станет ключевым элементом строящегося участка Московского скоростного диаметра.

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