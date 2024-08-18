18 августа, 11:15Новости
Собянин рассказал о строительстве моста через реку Битцу
Автомобильный мост через реку Битцу готов на 90%, рассказал Сергей Собянин. На путепроводе длиной свыше 100 метров прокладывают трассу по четыре полосы в каждом направлении.
Сейчас идет установка парапета. Специалистам осталось сделать освещение, видеонаблюдение и автоматическую противогололедную систему. Этот мост станет ключевым элементом строящегося участка Московского скоростного диаметра.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.