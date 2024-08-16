Сергей Собянин сообщил об открытии 14 новых центров московского долголетия

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице открылись 14 новых центров московского долголетия, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Теперь в городе работает 134 современных пространства для москвичей старшего поколения. По словам мэра, в центрах они поддерживают здоровый образ жизни и занимаются любимым делом, организуют клубы по интересам – от кулинарии до изучения иностранных языков.



Кроме того, появляются и новые сервисы. К примеру, с этого лета специалисты проводят консультации по оформлению электронных госуслуг.

Ранее в летнюю программу проекта "Московское долголетие" включили занятия по гребле, катанию на сапах и каяках. Также туда вошли спортивные мероприятия, уроки иностранных языков и занятия различными видами искусства. Активности проводят в парках и на городских площадках.

