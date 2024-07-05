Космонавт Артемьев рассказал участницам "Московского долголетия" о космических полетах

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Депутат Мосгордумы, летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев встретился с участниками программы "Московское долголетие" в районе Бирюлево Восточное, где поделился своими историями о космических полетах и о том, как проходит подготовка к выходу в открытый космос, сообщает Агентство "Москва".

"Самое тяжелое – выходить в открытый космос в скафандре. Ты испытываешь себя и отвечаешь при этом за своего товарища. Это очень непредсказуемая работа, но надо уметь быстро сориентироваться и правильно рассчитать свои силы. Для этого важно постоянно работать над собой, своей физической формой и душевным самочувствием", – рассказал Артемьев.

По его словам, больше всего представителей серебряного возраста заинтересовали рассказы о питании в условиях невесомости и поддержании общего здоровья на орбите.

"В меню космонавтов, например, включен творог с орехами, овсяные каши с фруктами, мясо, рыба, картофельное пюре, борщ, щи, бородинский хлеб, овощи, ветчина, сыр, печенье, чай и кофе. А также предусмотрены ежедневные двухчасовые занятия на тренажерах. Космонавтам необходимо поддерживать хорошую физическую форму и сохранять стрессоустойчивость. Поэтому они стараются беречь нервы: если возникает недопонимание, первыми протягивают руку товарищу, независимо от того, кто прав", – рассказал Артемьев.

Он также отметил, что "Московское долголетие" – уникальная программа, которая позволяет людям старшего возраста вести активный образ жизни, общаться с друзьями, заниматься любимыми делами и получать новые знания.

"За шесть лет она объединила более 500 тысяч горожан. Это настоящее массовое движение и даже своего рода новый стиль жизни для москвичей серебряного возраста. Теперь это не время старости, а время радости и развития. Знаю, что среди участников программы есть и мои коллеги-космонавты", – подчеркнул космонавт.

Встреча завершилась просмотром короткометражного фильма о космосе и работе космонавтов.

Ранее российская фигуристка и олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина провела для участников проекта "Московское долголетие" зарядку на Воробьевых горах, которая проходит каждое утро в будни дни.

До этого сводный хор "Московского долголетия", состоящий из 500 участников, пригласил москвичей старшего возраста посетить летние мастер-классы, на которых гости узнают о приемах хорового пения и изучат основы сольфеджио.

