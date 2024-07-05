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05 июля, 23:55

Общество

Центры московского долголетия обновили летнюю программу в Москве

Центры московского долголетия обновили летнюю программу в Москве

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Занятия по гребле, катанию на сапах и каяках впервые пройдут для участников проекта "Московское долголетие". В летнюю программу для москвичей старшего поколения также включили спортивные мероприятия, уроки иностранных языков и занятия различными видами искусства.

Летом участники проекта много времени проводят на свежем воздухе. Уличные активности для них проходят в парках и городских площадках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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