Центры московского долголетия обновили летнюю программу в Москве

Занятия по гребле, катанию на сапах и каяках впервые пройдут для участников проекта "Московское долголетие". В летнюю программу для москвичей старшего поколения также включили спортивные мероприятия, уроки иностранных языков и занятия различными видами искусства.

Летом участники проекта много времени проводят на свежем воздухе. Уличные активности для них проходят в парках и городских площадках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.