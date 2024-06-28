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28 июня, 17:45

Общество

Столичные молодожены заключают браки в особняке Спиридонова

Столичные молодожены заключают браки в особняке Спиридонова

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Некоторые молодожены выбирают для своей свадьбы "адреса счастья" – выездные площадки для проведения торжественной церемонии. О таких Москва 24 каждую пятницу рассказывает в рубрике "Теле-теле-тесто".

Регистрировать брак московские пары приходят и в особняк Спиридонова. Главный специалист Таганского отдела ЗАГС Ольга Федяинова назвала эту площадку популярной среди молодоженов. Поэтому подавать заявление на регистрацию брака в особняке необходимо заранее, предупредила она.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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