Столичные молодожены заключают браки в особняке Спиридонова

Некоторые молодожены выбирают для своей свадьбы "адреса счастья" – выездные площадки для проведения торжественной церемонии. О таких Москва 24 каждую пятницу рассказывает в рубрике "Теле-теле-тесто".

Регистрировать брак московские пары приходят и в особняк Спиридонова. Главный специалист Таганского отдела ЗАГС Ольга Федяинова назвала эту площадку популярной среди молодоженов. Поэтому подавать заявление на регистрацию брака в особняке необходимо заранее, предупредила она.



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