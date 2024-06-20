Цена свадебного букета выросла на 10% в 2024 году

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Стоимость свадебного букета в 2024 году выросла в среднем на 10%, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

"Если мы говорим о свадебном букете, то он будет стоить 3–4 тысячи рублей. <...> Небольшой букет из одних роз может стоить в районе 2 тысяч рублей", – цитирует эксперта Агентство "Москва".

Сафронова также отметила, что в нынешнем свадебном сезоне особую популярность приобрели букеты из полевых цветов. Она посоветовала невестам обратить внимание на садовые колокольчики и ромашки, а также колосья пшеницы. По словам флориста, они хорошо впишутся в букет и позволят создать интересный эффект.

Специалист также напомнила, что невестам не стоит дарить цветы, которые обладают сильным ароматом. Она подчеркнула, что такие растения, как, например, лилии и жасмин, могут вызывать аллергию.

Ранее аналитики заявили, что минимальный свадебный набор для двоих подорожал по сравнению с прошлым годом на 5%. Его стоимость в нынешнем свадебном сезоне составит 55 069 рублей. В эту сумму специалисты включили цены на свадебные наряды, два обручальных кольца, букет невесты и бутылку шампанского.

