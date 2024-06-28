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28 июня, 16:15

Общество

Москвичам назвали способы защиты от жары в городе

Москвичам назвали способы защиты от жары в городе

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Жаркая погода в Москве сохранится в выходные и в начале следующей недели. Защититься от активных солнечных лучей поможет солнцезащитный крем с 30–40 SPF. Намазывать надо все тело, лицо и нос.

Кроме того, москвичам рекомендовали надевать головной убор, пить много воды, а также находиться в тени при активном солнце. Горожан предупредили, что в такую погоду лучше не употреблять алкоголь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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