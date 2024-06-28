Раздача воды началась в столичном транспорте из-за жары

Раздача бесплатной воды началась в транспорте Москвы из-за жары. Об этом сообщает столичный Дептранс.

С 15:00 пассажиры могут получить воду на станциях метро "Измайловская", "Филевский Парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино". Также раздача организована на автовокзалах Центральный, Саларьево, Красногвардейский, Южные ворота и Северные ворота.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

