Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 14:45

Транспорт

Раздача воды началась в столичном транспорте из-за жары

Раздача воды началась в столичном транспорте из-за жары

Артемий Лебедев рассказал о навигации в Московском транспорте

Движение ограничили в Москве в связи с празднованием выпускного

Новости часа: более 5 тыс артистов стали резидентами Московского продюсерского центра

"Техно": бренд электромобилей Zeekr прекратит поставки в РФ

"Москва едет": как устроена московская транспортная навигация

Дептранс напомнил о закрытии движения на ряде улиц в центре Москвы 28 июня

Столица получила девять новых электропоездов "Иволга 4.0" для МЦД

"Мой район. Новости": станцию "Потапово" построят недалеко от Потаповской Рощи

Новости часа: в Москве создали центры ментального здоровья

Раздача бесплатной воды началась в транспорте Москвы из-за жары. Об этом сообщает столичный Дептранс.

С 15:00 пассажиры могут получить воду на станциях метро "Измайловская", "Филевский Парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино". Также раздача организована на автовокзалах Центральный, Саларьево, Красногвардейский, Южные ворота и Северные ворота.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпогодавидеоАлина Гилева
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика