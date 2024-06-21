В рубрике "Теле-теле-тесто" Москва 24 показывает, как москвичи играют свадьбы и празднуют начало семейной жизни. Известно, что более 450 пар планируют пожениться в Москве 8 июля – в этот день для них будут работать два дворца бракосочетания и девять площадок проекта "Новые адреса счастья".

Тем временем 21 июня церемонии бракосочетания проводят на верхней станции Московской канатной дороги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.