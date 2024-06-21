Синоптик Позднякова пообещала москвичам теплую погоду 22–23 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Теплая погода ожидается в Москве в пятницу, 21 июня, и в выходные, 22–23 июня. Об этом в беседе с RT сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Сегодня и завтра (21 и 22 июня. – Прим. ред.) без осадков", – уточнила она.

В пятницу и субботу столбики термометров днем достигнут 20–22 и 22–24 градусов соответственно, подчеркнула специалист. 23-го числа, по ее словам, возможен кратковременный дождь, однако на температуре это не скажется – днем ожидается от 20 до 23, а ночью – в районе 12–13 градусов.

Ранее Позднякова рассказывала, что текущий месяц в столице стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 1942 года. По ее словам, сумма осадков только за 20 июня составила 17 миллиметров.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказывал, что в пятницу в Москве ожидается ветреная погода без осадков. Скорость порывов ветра не превысит 10 метров в секунду.

