Синоптик Леус: смерчи в Москве будут возникать чаще

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Смерчи в Москве и Подмосковье будут появляться чаще из-за изменения климата, несмотря на их нехарактерность для этого региона, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус РИА Новости.

Синоптик также предупредил, что нужно быть готовыми к сильным ливням, во время которых может выпасть до половины месячной нормы осадков. Леус также добавил, что нужно приготовиться и к шквалистым усилениям ветра, и смерчам, когда скорость ветра превышает 25 метров в секунду.

Леус сказал, что прогнозировать такие явления очень сложно, а конкретное место образования смерча предсказать пока невозможно.

Ранее москвичей предупредили об усилении ветра до 14 метров в секунду 21 июня. Столичное управление МЧС РФ призвало горожан парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра на улице.