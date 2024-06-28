Воздух в Москве прогрелся до 30 градусов

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Температура воздуха в Москве поднялась до 30 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По словам метеоролога, на метеостанции Немчиновка в ТиНАО к 15:00 воздух прогрелся до 30,1 градуса. В центре Москвы, на Балчуге, температура поднялась до 29,4 градуса. В Строгине воздух прогрелся до 28,5 градуса, в Тушине – 28,3 градуса, на ВДНХ – 27,8 градуса.

Таких высоких температур не было с начала лета, отметил Тишковец.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары продлили в Москве до 18:00 30 июня. По прогнозам синоптиков, жара в столице сохранится до середины следующей недели. Температура воздуха днем будет достигать 32 градусов, ночью – 17–19 градусов.

