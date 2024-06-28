Сергей Собянин: Московскому продюсерскому центру исполнилось 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московскому продюсерскому центру исполнилось 10 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Все эти годы Моспродюсер помогает молодым талантам делиться своим творчеством с широкой аудиторией. Им открываются знаковые городские площадки: крупнейшие сцены, учреждения культуры и парки", – рассказал мэр.

За это время центр реализовал более 40 проектов по направлениям музыка, арт и театр. В частности, проект "Лайн-ап#Моспродюсер" помогает покорять большие городские сцены. Благодаря ему более 50 музыкантов получили возможность выступить с известными музыкантами на одной сцене.

Победители арт-проектов "Контуры Культуры" и "Искусством вовнутрь" создали 84 авторских росписи в интерьерах культурных учреждений. В рамках проекта "Уличный артист" деятели искусства провели более 95 тысяч выступлений на 42 площадках Москвы.

В Москве проходит прием заявок в новый проект "Искусство в метро". Его участники смогут создать произведения искусства на станциях метро "Достоевская", "Парк Культуры" Кольцевой линии и "Киевская" Арбатско-Покровской линии. Победители проекта получат в подарок именные карты "Тройка", а также откроют доступ к закрытым локациям метрополитена.

