Собянин: детскую музыкальную школу имени Юргенсона ждет реконструкция

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Комплексная реконструкция будет проведена в детской музыкальной школе имени Юргенсона в Сокольниках, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр обратил внимание, что история школы началась в 1936 году. Изначально зданием, в котором она располагалась, служил маленький деревянный дом. В настоящее время около 630 детей являются ее учениками. Сейчас в школе работают более 60 преподавателей.

Собянин рассказал, что власти столицы намерены привести здание в порядок. Так, в ходе реконструкции планируется усилить несущие конструкции и отремонтировать фасады, а также кровлю и входные группы. Кроме того, в здании будут полностью обновлены инженерные системы.

По словам главы города, работы в школе планируется завершить в следующем году. При этом до конца 2024 года в городе реконструируют еще 5 зданий.

Мэр также напомнил, что в Москве реализуется масштабный проект "Искусство – детям", цель которого заключается в комплексном обновлении материально-технической базы творческого образования детей столицы.

За период, прошедший с 2018 года, в городе было отремонтировано более 160 зданий школ искусств. Еще 15 учреждений получили новые помещения. Кроме того, власти столицы закупили около 12,9 тысячи музыкальных инструментов, 44 тысячи комплектов специальной мебели и 8,7 тысячи единиц технологического оборудования.

Ранее Сергей Собянин сообщил о грядущей реабилитации части природно-исторического парка "Москворецкий". В проект войдут набережная Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста. Кроме того, обновление коснется востребованных пространств Большого и Малого Строгинских затонов. Глава города уточнил, что эти участки планируется объединить в единую прогулочную зону.

