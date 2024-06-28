Движение ограничили в Москве в связи с празднованием выпускного

Движение транспорта ограничили в Москве в связи с празднованием выпускного. Так, до 07:00 29 июня машины не смогут проехать по улице Ильинке, от Старой до Красной площади, и от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе 5-го дома по Красной площади.

С 16:00 28 июня закроют съезд с Крымского Вала в сторону Ленинского проспекта, а также движение по внешней стороне Садового кольца в районе Крымской эстакады. На некоторых участках также будет запрещена парковка.

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