Более 40 человек погибли в результате конфликта двух семей из-за колодца в Чаде

Фото: depositphotos/zimmytws

По меньшей мере 42 человека погибли в результате конфликта из-за колодца между двумя семьями в районе Иготе на востоке Чада. Об этом сообщило издание Tchad Infos со ссылкой на местные власти.

Кроме того, во время столкновений пострадали еще 10 человек, их доставили в больницу. Оперативные службы были задействованы, чтобы локализовать конфликт.

Вице-премьер Чада Лиман Махамат рассказал, что конфликт начался с ссоры между двумя семьями по поводу источника воды, которая затем переросла в цикл столкновений. Для разрешения спора будут привлечены специалисты, добавил чиновник.

