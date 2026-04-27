27 апреля, 05:23

Более 40 человек погибли в результате конфликта двух семей из-за колодца в Чаде

Фото: depositphotos/zimmytws

По меньшей мере 42 человека погибли в результате конфликта из-за колодца между двумя семьями в районе Иготе на востоке Чада. Об этом сообщило издание Tchad Infos со ссылкой на местные власти.

Кроме того, во время столкновений пострадали еще 10 человек, их доставили в больницу. Оперативные службы были задействованы, чтобы локализовать конфликт.

Вице-премьер Чада Лиман Махамат рассказал, что конфликт начался с ссоры между двумя семьями по поводу источника воды, которая затем переросла в цикл столкновений. Для разрешения спора будут привлечены специалисты, добавил чиновник.

Ранее 35-летняя жительница Индии принесла в жертвую свою дочь, чтобы излечить младшего сына. Инцидент произошел в деревне Кусумбха округа Хазарибагх в штате Джаркханд на востоке Индии.

В Уганде как минимум четыре ребенка погибли при нападении мужчины с мачете на детский сад в пригороде Кампалы. По данным СМИ, мужчина средних лет с оружием проник на территорию дошкольного учреждения, ворвался в одно из помещений и напал на детей.

Главное

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

