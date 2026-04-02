Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 16:08

Происшествия
Главная / Новости /

Times of India: жительница Индии принесла свою дочь в жертву, чтобы исцелить младшего сына

Жительница Индии принесла свою дочь в жертву, чтобы исцелить младшего сына

Фото: 123RF.com/mohdazrin

35-летняя жительница Индии принесла в жертвую свою дочь, чтобы излечить младшего сына, передает Times of India со ссылкой на данные местной полиции.

Инцидент произошел в деревне Кусумбха округа Хазарибагх в штате Джаркханд на востоке Индии. По предварительной версии, мать погибшей Решми Деви часто ходила к 55-летней оккультистке Шанти Деви для лечения своего младшего сына, страдающего физическими и дыхательными заболеваниями.

В какой-то момент та предложила женщине для исцеления мальчика принести в жертву девственницу – ее 13-летнюю дочь. В ночь на 24 марта девочку отвели в дом Шанти, где они провели ритуалы и молитвы, а затем отвели ее в кусты и положили на землю.

По версии полиции, еще один житель этой же деревни, 40-летний Бхим Рам, задушил ребенка, пока мать девочки держала ее за ноги. Затем, убедившись в смерти девочки, мужчина ударил ребенка по голове, чтобы собрать кровь для ритуала. Также утверждается, что во время ритуала оккультистка вставила палку в половые органы погибшей.

Затем все трое фигурантов спрятали тело девочки. В беседе с полицейскими мать девочки сначала заявляла, что ее дочь похитили. Затем подозреваемые пытались ввести правоохранителей в заблуждение, заявляя, что девочку кто-то изнасиловал и убил. Но вскрытие и судебно-медицинская экспертиза это не подтвердили.

В итоге полиция задержала всех трех фигурантов. Суд принял дело к рассмотрению. Местные жители потребовали сурово наказать виновных, а одна из оппозиционных партий провела забастовку. При этом некоторые обвинили правительство в продвижении суеверий вместо науки.

Ранее как минимум 4 ребенка погибли при нападении мужчины с мачете на детский сад в пригороде Кампалы, столицы Уганды. Злоумышленника обезвредили охранники. Местные жители хотели устроить над ним самосуд, однако в ситуацию вмешалась полиция, которая задержала нападавшего.

происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика