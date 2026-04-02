Пашинян назвал нереалистичным возвращение Армении в ОДКБ

Фото: kremlin.ru

Ожидания по возвращению Армении в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются нереалистичными. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Я говорил, что ждать изменений в позитивном плане, то есть возвращения (в ОДКБ. – Прим. ред.), нереалистично", – сказал он в ходе брифинга в правительстве.

Республика заморозила активность в ОДКБ в 2024 году. По словам Пашиняна, организация якобы создала угрозы для суверенитета Армении. В марте 2025-го Ереван отказался подписать документ, предусматривающий финансирование ОДКБ.

Замглавы армянского МИД Ваан Костанян обращал внимание, что Армения остается членом Евразийского экономического союза и продолжает углублять сотрудничество с Евросоюзом.

Он уточнял, что окончательное решение по ОДКБ будет принято, если его члены, в том числе Россия, не выступят с политическим заявлением по поводу нападения Азербайджана на армянскую территорию в 2021 и 2022 годах.

