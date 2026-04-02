02 апреля, 18:24

Политика

Пашинян назвал нереалистичным возвращение Армении в ОДКБ

Фото: kremlin.ru

Ожидания по возвращению Армении в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются нереалистичными. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Я говорил, что ждать изменений в позитивном плане, то есть возвращения (в ОДКБ. – Прим. ред.), нереалистично", – сказал он в ходе брифинга в правительстве.

Республика заморозила активность в ОДКБ в 2024 году. По словам Пашиняна, организация якобы создала угрозы для суверенитета Армении. В марте 2025-го Ереван отказался подписать документ, предусматривающий финансирование ОДКБ.

Замглавы армянского МИД Ваан Костанян обращал внимание, что Армения остается членом Евразийского экономического союза и продолжает углублять сотрудничество с Евросоюзом.

Он уточнял, что окончательное решение по ОДКБ будет принято, если его члены, в том числе Россия, не выступят с политическим заявлением по поводу нападения Азербайджана на армянскую территорию в 2021 и 2022 годах.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

