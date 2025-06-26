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26 июня, 18:11

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Замглавы МИД Армении Костанян: страна ждет заявлений партнеров по ОДКБ по Азербайджану

В МИД Армении рассказали, когда страна примет решение по ОДКБ

Фото: 123RF/butenkow

Армения примет "окончательное решение" по ОДКБ, если члены организации, в том числе Россия, не выступят с политическим заявлением по поводу нападения Азербайджана на армянскую территорию в 2021 и 2022 годах. Об этом заявил замглавы МИД республики Ваан Костанян, передает РИА Новости.

"Об ОДКБ мы не только намекаем, но и говорим прямым текстом, что так долго продолжаться не может", – высказался дипломат и уточнил, что Ереван сам решит, когда следует принять тот или иной шаг.

По словам Костаняна, Армения остается членом Евразийского экономического союза и продолжает углублять сотрудничество с Евросоюзом. Если будет необходимость принятия четких решений, касающихся отношений с этими объединениями, то они будут приняты, подчеркнул он.

В 2024 году Армения заморозила свою активность в ОДКБ. Как объяснил премьер-министр страны Никол Пашинян, организация якобы создала угрозы для суверенитета республики.

В марте 2025-го Ереван также отказался подписать документ, предусматривающий финансирование ОДКБ.

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